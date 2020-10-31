Girişin yasak olduğu mesire alanından 240 torba çöp çıktı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:45

Antalya- Kemer yolu üzerinde yer alan Küçük Çaltıcak Milli Parkı'nda, vatandaş girişine kapalı olmasına rağmen oluşan çöp yığınları Antalya Gönüllüleri ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından temizlendi.

Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında, çok sayıda pet ve cam şişe, sigara izmariti ve av malzemeleri toplandı. Dalgıçlar da sualtında temizlik yaptı.

Her hafta şehrin farklı noktalarında temizlik yaptıklarını söyleyen Antalya Gönüllüleri'nden Burak Odabaşı, “Askerlerimizle beraber daha geniş katılımla bir organizasyon yapabilir miyiz diye düşündük. Onlar da kabul ettiler. Burası Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak Milli Parkı. Buraya gelen vatandaşlar yiyorlar, içiyorlar, keyfini sürüyorlar, ancak pisliklerini arkalarında bırakıyorlar. Yanımızda 240 çöp torbası getirmiştik, ancak torbamız kalmadı. Sahilde ve ormanın içerisinde temizlik yaptık. Burası artık olması gerektiği gibi tertemiz bir alan olacak" dedi.