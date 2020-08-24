Gitarist Soner Egesel yaşamını yitirdi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:10

Türkiye'nin önemli Klasik gitar ustalarından , Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Soner Egesel yaşamını yitirdi.

Egesel'in 23 Ağustos pazar günü Bartın'da kaldığı otel odasında geçirdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği öğrenildi.

"ANLAMASI ZOR"

Sone Egesel'in vefatının arından Instagram adresinden paylaşım yapan Fazıl Say ise, “Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum…” notunu düştü.





SONER EGESEL KİMDİR?

1968 doğumlu Egesel, bir dönem klasik gitar aleminde büyük ses getiren Bilkent Gitar Üçlüsü'nün üyesiydi.

İlk hocası Gürsel Süer'in yönlendirmesiyle O.D.T.Ü. Klasik Gitar Kulübü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Ahmet Kanneci’nin öğrencisi oldu. Lisans öğrenimini Polonyalı gitarist Ireneusz Strachocki ile “Yüksek Onur Derecesi” alarak Bilkent'te tamamladıktan sonra gene Bilkent MSSF'nde 1996'da Yüksek Lisans, 2000'de Sanatta Yeterlik Programı’nı bitirerdi. 2001'de Yardımcı Doçent unvanını aldı ve Mimar Sinan'da bir süre hocalık yaptıktan sonra Ankara'ya dönerek Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çalışmaya başladı. Bir süre Gitar Sanat Dalı Başkanlığı yaptı.

1987-2001 yılları arasında, Kağan Korad ve Kürşad Terci ile kurdukları “Bilkent Gitar Üçlüsü”yle yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser ve festivallere katıldı. Çeşitli dönemlerde çalıştığı isimler arasında Leo Brouwer, Costas Cotsiolis, Hubert Kappel, Marco Socias gibi ustalar bulunuyor.