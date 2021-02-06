Giuliano yine penaltı kaçırdı
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Giuliano, son iki maçta iki kritik penaltı atışından yararlanamadı.
Süper Lig’in 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Turuncu lacivertli takımda geçen hafta Galatasaray’a karşı maçın 22’nci dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Giuliano, kaleci Muslera'yı geçemedi. Fatih Karagümrük karşılaşmasının 19’uncu dakikasında bir kez daha penaltıda topun başına geçen Brezilyalı yıldız, bu penaltı atışını da üst direğe nişanladı.
Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte kullandığı tüm penaltıları gole çeviren Giuliano, son iki maçta kullandığı kritik iki önemli penaltıdan yararlanamadı.
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