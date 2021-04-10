Giyilebilir teknolojilere akın

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:10

Teknolojik gelişmeler hayatın her alanına girerken, günlük yaşantımıza dahil olan akıllı saatler, gözlükler ve kameralar gibi giyilebilir teknolojiler ise tüketicilerin yüksek talebi ile karşılaşıyor.



Pandemide evde fiziksel aktivite oranının artmasıyla, giyilebilir cihaz pazarı da hızlı büyüyor. Araştırmalara göre dünyada giyilebilir cihazlar pazarının bu yıl 82 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ediliyor. İşte uzun pil ömürleri, kalp atışı, uyku alışkanlığını takip eden son teknoloji giyilebilir cihazlar:

SAĞLIK KOLA TAKILDI

Apple Watch Series 6, dilediğiniz an kanınızdaki oksijen seviyesini ölçüyor. Digital Crown’daki ve kristal arka yüzdeki yerleşik elektrotlar EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kalbinizden gelen elektrik sinyallerini okuyor.

Huawei Watch GT 2 Serisi'nin yardımıyla kan oksijen doygunluğunu, kalp atış hızlarını ve stres seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor.

Xiaomi’nin akıllı saati Mi Watch, 1.39 inç’lik ekran boyutuna sahip. Kalp atış hızı sensörü, konum bilgisi ve suya dayanıklılık özelliği var. 420 mAh’lık bataryası iki hafta gidiyor. Fiyatı, 1.099 TL.

Oppo Watch, spor sevenlere hitap ediyor. Kalp atış hızı ve nabız gibi fiziksel verileri takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği var. 15 dakikalık şarjla 16 saat kullanılıyor.

Honor MagicWatch 2 akıllı saat, 100’den fazla egzersiz modu, kalp ritim takibi, SpO2 takibi, uyku ve stres takibi özelliklerini sunuyor.

BU GÖZLÜKLER FARKLI

Microsoft'un artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ürettiği HoloLens 2 gözlükler, gerçek nesneler gibi tepki veren hologramlara doğal şekilde dokunma, kavrama ve hareket ettirme imkanı sunuyor. Windows Hello sayesinde HoloLens 2'de yalnızca gözlerinizi kullanarak oturum açabiliyorsunuz. Sesli komutlar, akıllı mikrofonlar ve doğal dil konuşma işleme özelliklerinin yardımıyla gürültülü endüstriyel ortamlarda bile çalışma imkanı sunuluyor.

Epson, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından dördüncü nesil akıllı gözlük modelleri olan Moverio BT-40 ve BT-40S’i tanıttı. Her iki model de bağlı cihazlardaki görüntüyü geniş bir ekran gibi şeffaf bir gözlük camına yansıtıyor. Moverio BT-40 ve BT40S, müzeler, tema parklar, sinemalar ve sağlık sektöründe ameliyatlarda bile kullanılabilecek.

GİYİLEBİLİR DEZENFEKTAN

Giyilebilir Dezenfektan Saat Cool Fast saat, nabız ve ateş ölçme özelliği ile de günlük sağlık takip aracı olarak işlev görüyor. Cihaz, bir kişinin günlük ihtiyacı olan 30-35 ml ürünü haznesinde taşıyor.

LOJİSTİKTE VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

Giyilebilir Cihaz Teknolojileri lojistik sektörünün geleceği açısından bir fırsat olarak görülüyor. HandsFree Barkod Okuyucu cihazlarını iş süreçlerine entegre ettiklerini belirten Fillo Lojistik Genel Müdürü Recep Demir, “Bu teknoloji depo görevlilerinin iş için her iki elini de serbest bırakırken barkodları taramasını ve işlemesini sağlıyor” dedi.

HAFTANIN YENİSİ

Arçelik’ten tek dokunuş

Arçelik, yeni ürünü InterACT bulaşık makinesini tüketicilerinin beğenisine sunuyor. InterACT programıyla kir seviyesi ve su sertliğini algılayıp ideal su ve enerji kullanımını belirleyerek tek dokunuşta yıkama yapıyor.zCihaz elektriği ve suyu boşa harcamıyor. SuperDry teknolojisi parlatıcı kullanılmasa dahi en etkin kurutma performansını sunuyor. Arçelik InterACT’in satış fiyatı ise 5 bin 299 TL