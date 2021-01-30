Giyim asgari ücretli ‘zengini’
Merkez Bankası’nın yeni “Enflasyon Raporu”ndaki “Türkiye’de Ücret Dağılımı ve Ücretlerin Enflasyona Etkisi” başlıklı değerlendirme, “ucuz emek ülkesi”ne dönüşen Türkiye’nin geldiği noktayı ortaya koydu.
Buna göre veriler 2017, 2018 ve 2019 yılları için incelendiğinde, tarım dışında asgari ücret ve bunun altında ücretlerde çalışan oranı ortalama yüzde 42.8, bu kapsamda sanayide yüzde 50, inşaatta yüzde 53.9 ve hizmetlerde yüzde 39.1 oldu. İmalat sanayisinde yüzde 51.7 olurken bu kapsamda giyim yüzde 72.2 ile ilk sırada. Çalışmadaki şu vurgu da dikkat çekti:
“Asgari ücret artışının ekonomi genelinde ücret artışları için önemli bir referans olduğu dikkate alındığında, yakın dönemdeki gelişmeler 2021’de öngörülen dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir.”
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