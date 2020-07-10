10 Temmuz 2020 Cuma, 14:18

İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin, geçtiğimiz hafta Sakarya’da meydana gelen havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından dün patlamamış atık malzemeleri imha etmek üzere taşıyan kamyonun patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Sakarya’daki havai fişek facialarını ‘ihmalaler zinciri’ olduğunu söyleyen Tekin, “Öncelikle bir risk değerlendirilmesi yapılması gerektiğini vurgulayan Tekin, “Acaba bu malzemeler iş yerinde küçük partiler halinde patlatılabilir miydi? Onun düşünülmesi gerekirdi. Bunun bir yolu yöntemi vardır ama denenmemiştir” dedi.

Bu tür malzemelerin taşınırken aracın önemli olduğunun altını çizen Tekin, “Soğutmalı araçla sarsıntı olmadan taşınması gerekiyordu. Belki de bazı malzemelerin birlikte bulundurulmaması gerekiyordu. Statik elektriğe karşı önlem alınmadı. Kişilerin giysi ve ayakkabıların buna uygun olup olmadığı şüpheli” diye konuştu.

Patlamanın ve 3 askerin hayatını kaybetmesinin nedeni olarak değerlendirme yapılmaması olduğuna dikkat çeken Tekin, “Aracın ve personelin statik elektriğe karşı alınmış önlemlerin ve kişisel koruyucu donanımların uygun elbiselerin olmaması nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetmiştir. Ancak ailelere sadece başsağlığı dilemek ve acılarını paylaşmak bu acıları gidermiyor. Bu bir ders olmalı. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkmasına rağmen kazalar ve ölümler artıyor” diyerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na TMMOB ve sendikalar ile görüşerek yeni düzenlemeler yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 7 işçi hayatını kaybederken 127 kişi de yaralanmıştı. Fabrikada bulunan patlamamış atık malzemeler dün imha edilmek üzere götürüldüğü alanda patlaması sonucu 3 asker şehit olurken 11 kişi de yaralanmıştı.