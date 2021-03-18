‘Gizli zam’ma tavan önlemi

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Bazı akaryakıt şirketlerinin gizli zam yaptığını belirten EPDK, tüketiciyi korumak için tavan fiyat uygulamasını iki ay uygulayacak. Bu uygulama ile akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş arasında indirim olacak. Uygulama bugün başladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesine izin vermeyiz” dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ise kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için girişimlerde bulunacağını duyurdu.