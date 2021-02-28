Gizlilik sözleşmesi tartışmaları devam eden WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: 'Gözleriniz için'
Son dönemde gizlilik sözleşmesi tartışmaları ile gündemde yer alan WhatsApp yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak şirket, kullanıcıların artık videolarını durumlarını eklemeden veya sohbetlerde göndermeden önce sessizle alınabileceğini özelliğini tanıttı.
WhatsApp'ın Twitter üzerinden yapılan paylaşımda videolara yeni bir özellik geldiği duyuruldu.
Söz konusunda paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kulaklarınız için değil, gözleriniz için. Artık videolarınızı durumunuza eklemeden veya sohbetlerinizde göndermeden önce sesini kapatabilirsiniz. Sadece Android'de mevcut."
GİZLİLİK SÖZLEŞMEŞİ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Son olarak şirketin yaptığı açıklamalara göre, 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.
Aktif olmayan hesapların da 120 gün sonra silinebileceği belirtiliyor.
WhatsApp'ta arama ve bildirimler 15 Mayıs'tan sonra "kısa bir süre" daha çalışmaya devam edecek.
Ancak teknoloji haberleri sitesi TechCrunch bu sürenin sadece "birkaç hafta"yla sınırlı olacağını yazdı.
WhatsApp gizlilik sözleşmesini Ocak'ta güncellemişti.
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