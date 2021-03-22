Gladbach’ta Xabi Alonso sesleri

22 Mart 2021 Pazartesi, 15:46

Sky Sports Germany ve Bild’de yer alan haberde Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın yeni teknik direktörünün Liverpool’un eski oyuncusu Xabi Alonso olacağı ifade edildi. Şu anda Real Sociedad’ın B takımını çalıştıran Alonso’nun İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Futbolculuk döneminde bir dünya kupası, 2 Avrupa şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi kazanan Alonso kariyeri boyunca toplam 20 kupa kazandı. Oynadığı takımlarda Pep Guardiola, Rafael Benitez ve Carlo Ancelotti gibi yüksek profilli teknik direktörlerle çalışma şansı yakalayan İspanyol orta saha, Real Sociedad B takımından önce Real Madrid’in altyapısında antrenör olarak görev almıştı.

ROSE’NİN AYRILIĞI AÇIKLANDI

Gladbach’ın şu anki teknik direktörü Marco Rose’nin sezon sonunda takımdan ayrılarak Borussia Dortmund’a geçeceği geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Ligde 10. sırada bulunan Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City’e elenmişti.