'Glee' dizisinin ünlü yıldızı Naya Rivera'nın gölde kaybolduğu açıklandı
“Glee” dizisi ile üne kavuşan Naya Rivera’nın yüzerken geçirdiği bir kaza sonucu kaybolduğu açıklandı. Genç yıldızın ölmüş olmasından endişe ediliyor.
Fox kanalının dizisi “Glee”de Santana Lopez rolünü canlandıran ve bu rolüyle geniş çapta üne kavuşan 33 yaşındaki Naya Rivera’nın çarşamba gecesi California’daki Piru Gölü’nde kaybolduğu anlaşıldı.
Ventura Şerif Ofisinin verdiği bilgiye göre gölde “muhtemel bir boğulma kurbanı” için aramalar başlatıldı. Yapılan açıklamada Naya Rivera’nın 4 yaşındaki oğluyla birlikte bir tekne kiraladığı ve öğleden sonra saat 4 sularında bu teknenin içinde sadece küçük çocukla bulunduğu belirtildi.
Ünlü yıldız sosyal medyada en son yukarıdaki paylaşımı yapmıştı. Oğluyla olan fotoğrafına "Sadece ikimiz" yazan Rivera'nın akıbeti henüz belirsiz.
“Gelle”den önce “Baywatch”, “The Fresh Prince of Bel-Air” ve “Family Matters” gibi dizilerde rol alan Rivera 2014 yılında oyuncu Ryan Dorsey ile evlenmiş ancak 2018’de boşanmıştı.
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