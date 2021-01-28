Global piyasalar aşının etkisinde: İşte son rakamlar
Yatırımcıların takip ettiği global piyasalar, koronavirüs aşısının etkisinde. Aşının gecikmesi piyasaları etkiliyor.
Asya borsaları, Wall Street'teki ani satışlar ve koronavirüs aşısının gecikmesiyle düşerken, güvenli liman dolar yükseldi.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.8 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi %1.3 geriledi.
Çeyreklik finansal sonuçlarını dün açıklanan teknoloji devleri Apple ve Facebook'un bilançolarının Wall Street beklentilerini aşması bile iki şirketin hisselerinin düşmesine engel olamadı. İşlemciler, yüksek kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların kâr realizasyonuna gittiğini belirttiler.
ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam politika faizini sıfıra yakın tuttuğunu ve aylık tahvil alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı ve ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu önlemleri sürdüreceğini belirtti.
Yatırımcıların risk iştahındaki ani değişim ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisinin 3 baz puan düşerek %1.01'e inmesine yol açtı.
DÖVİZ
Dolar, hisse senetlerinin değerlerinin çok üstünde işlem gördüğüne dair endişelerle borsaların sert şekilde düşmesi sonrası diğer para birimleri karşısındaki kazanımlarını artırdı.
Avro, Avrupa Merkez Bankası'ndan bir yetkilinin faiz indirimi yapılmasının muhtemel olduğunu açıklamasıyla kayıplarını artırdı.
Dolar, Avro karşısında 1.2094 ile bir haftalık zirvesine yakın işlem görürken, sterlin ise düşüşünü ikinci günde de sürdürerek 1.3673 dolar seviyesinde seyretti.
Dolar endeksi, %0.6 artışla 90.742 seviyesine çıktı.
Kaynak: Reuters
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