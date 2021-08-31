Gloria Cup Basketbol Turnuvası'nda heyecan başlıyor!

31 Ağustos 2021 Salı, 08:00

Gloria Sports Arena, Gloria Cup Basketball 2021 ile bir kez daha yıldız isimleri parkede ağırlıyor.

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde, Smart Casual Event’in organizatörlüğünde 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek basketbol hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 1’de; Bahçeşehir Koleji, BC Budivelnik Kiev, Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yer alacak.

8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ikinci hazırlık turnuvası Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2’de ise son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi Şampiyonu Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Tofaş ve Zalgiris Kaunas kozlarını paylaşacak.

Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Basketball 2021, aynı zamanda şu anda Avrupa’daki en büyük kamp ve turnuva organizasyonu olarak da öne çıkıyor. 1 Eylül Çarşamba günü 16.00’da başlayacak organizasyondaki tüm maçlar seyircisiz oynanacak.

Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2021, Türkiye’den canlı yayınla ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında izleyici ile buluşacak.







