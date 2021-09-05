Gloria Cup Basketbol Turnuvası'nın ilkinde şampiyon Bahçeşehir Koleji
Antalya'daki Gloria Cup Basketbol Turnuvası'nın ilkinde Bahçeşehir Koleji birinci oldu.
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ilkini Bahçeşehir Koleji birinci tamamladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gün maçında Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 77-70 yendi.
Günün diğer mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Ukrayna temsilcisi Budivelnik'i 98-89 mağlup etti.
Böylece üç maçını da kazanan Bahçeşehir Koleji, turnuva 1'in şampiyonluğunu kazandı.
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'de son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ve Zalgiris, 8-12 Eylül'de kozlarını paylaşacak.
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