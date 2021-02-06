Göbeklitepe yakınlarında toprağa saplı bulunan metal blokun sırrı çözülmeye çalışılıyor
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal blokun (monolit) sırrı çözülmeye çalışılıyor.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa saplı metal blok bulundu.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.
Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör." ifadesinin yazılı olduğu metal bloku görmek isteyen çok sayıda yurttaş da bölgeye geldi.
Örencik Mahallesi'nde yaşayan tarla sahibi Fuat Demirdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah tarlasına geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark ettiğini, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.
Mahallece çok tedirgin olduklarını anlatan Demirdil, metal blokun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi.
Mahalle sakini Musa Kaçar da metal bloku gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, yetkililerin olayı aydınlatmasını beklediklerini söyledi.
Metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya "nereden ve nasıl" getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için incelemeler devam ediyor.
VALİ ERİN BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, metal blokun bulunduğu bölgede inceleme yaptı, görevlilerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.
Erin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu." dedi.
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