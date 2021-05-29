Göcek’teki adalar kime, hangi şartlarda verildi?

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:13

Duvar yazarı gazeteci Bahadır Özgür, dün yayımladığı köşe yazısında Göcek adalarında yaşananları ele aldı. Özgür, "Göcek’in en değerli koyunda yer alan ve koruma altında olan Yassıca Adaları’nın işletme hakkının ünlü bir turizmciye devredildiği iddia ediliyor. Adalara yapılacak proje de şimdiden hazır" ifadelerini kullandı.

Özgür, "Göcek'in adaları kime verildi?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’in koyları, adaları dünyaca ünlü zaten. Körfezde küçük küçük birkaç adanın uç uca eklenmesiyle oluşan Yassıcalar Adaları da onlardan birisi. İstisna sahiliyle, çam ve zeytin ağaçlarıyla, göletiyle herkese açık doğal SİT alanı. Orada yıllardır bir ailenin işlettiği derme çatma barakadan oluşan işletme vardı.

Fethiye Belediyesi 9 Nisan günü barakayı yıktı. Açıklamada, üç hafta önce Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kaçak yapıyı tespit edip belediyeye ilettiği belirtiliyordu. Bu cümledeki esas özneyi tekrar vurgulayalım: Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü!

Niye olduğuna döneceğiz. Aşağıdaki fotoğraflar, barakanın sahiplerini ve yıkımı gösteriyor:

Normalde SİT alanını tahrip edecek her türlü yapılaşma ve paralı işletme elbette yasak. Haliyle ailenin işlettiği derme çatma baraka da kaçaktı. Ama 19 yıldır çevreye nasıl yaklaştığını bildiğimiz bir iktidar olduğu için, “koruma” adına dahi olsa atılan her adıma şüpheyle yaklaşmayı öğrendik. Hele Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü devreye girmişse, büsbütün şüphelenmek lazım. Niye mi?

Muğla’da korkunç bir doğa ve kıyı talanı sürüyor. Ne döndüğünü merak edenler; mimarlar, sivil tolum kuruluşları, hukukçular, aktivistler ve yöre halkının beraberce kurduğu Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) internet sitesine bakabilir: (Link: https://mucep.org)

MUÇEP’in mücadele ettiği güçlü bir rakibi var: Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi. Kimdir onlar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın yüzde 50 ortaklığında kurulmuş bir şirket. Görevi kıyı işgallerine son verip halka açık hale getirmek, temizlemek. Ama esas olarak da sahillerdeki işletme hakkı ile işletmeleri ihale ile kiralamak. Yöneticileri bakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve farklı kamu kurumlarındaki bürokratlardan oluşuyor. Muğla’da 14’ten fazla plaj ile Antalya, Alanya, Edirne’nin Keşan ilçesindeki 11 sahilin de işletmeciliğini devraldı.

İşte şimdi o derme çatma barakanın yıkıldığı yerin işletmesinin de birilerine verildiği iddia ediliyor. Söz konusu adaların başka açılardan fotoğraflarını da gösterelim:

Öyle otel filan kurulacak bir yer değil görüldüğü üzere. Ancak burasının özelliği yatlar için olağanüstü bir uğrak olması. Tek eksiği lüks localar, yat iskelesi ve şık bir işletme!

Ve işte derme çatma barakanın yıkıldığı günler de tam da böyle bir proje hazırlandı. Aşağıdaki çizim Yassıcalar Adaları için MUÇEV’e sunulan projeye ait:

Kaçak tesis yıkılıp yerine locaları olan yeni bir işletme inşa edilecek. Şu da projenin animasyon hali:

Görüldüğü gibi adaların, lüks yatların yanaşabileceği iskelesi, locaları ile pahalı bir tesise çevrilmesi düşünülüyor. Yani yapılaşmanın yasak olduğu adalar, basbayağı yapılaşmaya açılıyor. Burasının işletme hakkı da MUÇEV’de. Peki her şeyi hazır bu projeyi kim hazırladı?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 5 Mayıs 2021 günü, Fethiye’deki Karataş Plajı’nın ihale edilip edilmediğine dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergede şu soruyu da sormuştu: “Göcek’teki Yassıcalar Adaları kime, hangi şartlarda, ne kadar süreliğine verilmiştir?”

SERDAL ADALI İDDİASI

MUÇEV ne ihalelerini ilan ediyor, ne de kime kiraladığını açıklıyor. Bu konudaki sorulara da geri dönüş yapmıyor zaten. Milletvekili Girgin’in yazılı soru önergesine de henüz yanıt verilmiş değil. Fakat projeyi hazırlayanlara dair bazı iddialar var. Telaffuz edilen isim, Adalı Holding’in sahibi Serdal Adalı. Adalı’nın burasını yat turizmi için kullanacağı ileri sürülüyor. Adalı’nın adına işletme hakkı devri işlemlerini yürüten hukuk firmasının ise BBS Danışmanlık olduğu ileri sürülüyor. Sahibi da tanıdık. Ahmet Şafak Kuş. Nereden hatırlıyoruz ismini?

Kuş, 2013 yılında yapılan ve daha sonra “FETÖ kumpası” denilerek kapatılan operasyonlarda gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in ortağıydı. 2011 yılında beraber BBS Danışmanlık Gayrimenkul AŞ’yi kurmuşlardı. İki yıl sonra Barış Güler ortaklıktan ayrıldı. Göcek’teki adalara ilişkin iddialara dair Kuş’un firmasından herhangi bir dönüş olmadı. Açıklama yapmaları halinde bu köşede aynen yayınlanacağını yeniden duyuralım.

Şimdilik tüm bunlar belediyeden, MUÇEV içinden sızan iddialar. Ne var ki kesin olan şey, Yassıca Adaları da birilerine verildi, proje hazırlandı ve tıpkı diğer devirler gibi kamuoyundan gizleniyor"