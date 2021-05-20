Göçmen çocuk, plastik şişelerle yüzerek İspanya kıyılarına ulaştı
Şortunun içine ve beline birçok plastik şişe yerleştiren göçmen çocuk Fas'tan İspanya kıyılarına yüzerek ulaştı.
Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, bir göçmen çocuğun şortuna ve beline yerleştirdiği plastik şişelerle yüzerek İspanya'nın Ceuta kentindeki El Tarajal plajına ulaşmaya çalıştığı görülüyor.
Yüzerek kıyıya ulaşan çocuğun, sınırdaki duvarı tırmanmaya çalıştığı ancak o esnada İspanyol polisi tarafından yakalandığı bildirildi.
Sputnik'in aktardığına göre, İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın açıkladığı verilere göre, son 2 gün içerisinde Fas'tan Ceuta kıyılarına ulaşan bin 500'ü küçük çocuk olmak üzere yaklaşık 8 bin göçmenin 5 bin 600'ü sınır dışı edildi.
İspanya topraklarında bulunan yerleşim bölgesi, Avrupa'ya giriş yapmak isteyen Afrikalı göçmenler için oldukça popüler bir güzergah.
Bölgeye polis, jandarma ve asker takviyesi de yapan İspanyol hükümeti, "Göçmen krizinden farklı olarak sınıra saldırı var" dediği mevcut durumun kısa sürede normale döneceğini savunuyor.
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