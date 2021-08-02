‘Göçmen Emeği’ çalışmasına göre, kayıt dışı çalışma yüzde 94

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Afganistan-Türkiye hattında süren kontrolsüz göç ile yeniden gündem olan “kayıt dışı mülteci istihdamına” yönelik AKP’den gelen “Suriyelileri çekin, ekonomi çöker” savunmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan “Göçmen Emeği” çalışmasıyla tepki geldi. Ağbaba, çalışmasında, Türkiye’de kayıt dışı çalıştırılan bir milyon Suriyeli göçmene dikkat çekerek, “Ekonomide yıllık 9 milyar TL kayıp oluşuyor. Çalışma yaşamında kuralsızlık, kural haline geldi. AKP yoksulu yoksula kırdırıyor” dedi.

CHP’li Ağbaba’nın hazırladığı çalışmada öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 690 bin 896 Suriyelinin yüzde 20.4’ü 15-24 yaş grubunda bulunuyor. Bu nüfusun yüzde 29.8’i ise 10 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Bu veriler ışığında ülkede yaklaşık bir milyon Suriyeli göçmenin, kayıt dışı olarak istihdam edildiği düşünülüyor.

- 2019’da Türkiye’de izinli yabancı çalışan sayısı 145 bin 232 kişiyken, bunun 63 bin 789’u Suriyeli işçilerden oluşuyor. Resmi veriler de Türkiye’de istihdama dahil olan bir milyon Suriyelinin yaklaşık yüzde 94’ünün kayıt dışı çalıştırıldığını ortaya koyuyor.

- Kayıtlı ve asgari ücret karşılığında çalışan bir işçinin maaşından aylık 751,60 TL vergi kesiliyor. Bu durumda 2021’de Türkiye’de, kayıt dışı çalışan yaklaşık bir milyon Suriyeli göçmenin ekonomiye aylık zararı 751 milyon 600 bin TL oluyor. Yıllık zarar, 9 milyar 19 milyon 200 bin TL’ye yükseliyor.

‘İŞ CİNAYETLERİNDE İLK SIRADA’

- Ülkemizde Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde çalışıyor. 2015-2020 arasında iş cinayetlerinde can veren göçmen işçi sayısı en az 558 iken, yaşamını yitirenlerin yüzde 65’i Suriyeli, yüzde 13’ü Afgan.

- AKP iktidarı, Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak Türkiye’de işsizlik oranlarının artmasına, çalışma yaşamında kuralsızlığın kural haline gelmesine sebep oluyor.

- Çalışma yaşamının kendi işçilerimize getirdiği sömürü koşullarından göçmen işçiler de payını alıyor. AKP iktidarı, uyguladığı politikalar ile yoksulu yoksula kırdırıyor.