Devlet Bahçeli'den AKP'yle çelişen 'göçmen' açıklaması

Devlet Bahçeli, partisi MHP'nin gazetesi Türkgün'e verdiği röportajda, sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar, AKP'li bakan ve vekillerin yanısıra parti içindeki kurmayların sözleri ile çelişti.

"Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız" diyen Devlet Bahçeli gergin atmosferin zayıflaması gerektiğini ifade etti. Bahçeli açıklamasında, "Ancak öncelikle göçe kaynaklık teşkil eden sıcak ortamın soğuması, sertliklerin yumuşaması, gergin atmosferin zayıflaması lazımdır. Bu vasat ortaya çıkmadan, bize sığınanları nasıl ateşe atarız? Nasıl ölüme terk ederiz?" ifadelerini dile getirdi.

Özellikle Suriyeli sığınmacıların bayram dönemlerinde ülkelerine gidip tekrar dönebildiğini söyleyen Devlet Bahçeli, açıklamalarında çelişkili durumların olduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamalarındaki ilgili bölüm şöyle:

"Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur.

Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl için demografik bir projeksiyon hazırlanmalıdır. Gelecekte nüfusun bileşenleri nasıl olacak? Anadolu coğrafyasındaki demografik dağılımın içeriği nasıl şekillenecek? Suriyeliler bize emanettir. Buna diyeceğim bir şey yoktur. Ama ilanihaye burada kalmaları mümkün değildir.

Vatandaşlarımızın sorun ve şikâyetlerinden birisi de budur. Gettolaşmaya, şiddet ve asayişsizlik olaylarının yayılmasına, huzursuzluğun genişlemesine müsaade edilmemelidir. Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Bu çelişki tepki toplamaktadır."