Göçmenlere işkence ve kötü muamele iddiasıyla Harmandalı Geri Gönderme Merkezi gündeme geldi

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Göçmenlere işkence ve kötü muamele edildiği iddialarıyla gündeme gelen İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne aylardır avukatların giremediği ortaya çıktı. İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi Ali Deman Güler, “Aylardır havalandırmaya çıkarılmayan göçmenler var. Telefon açamayan insanlar var. İddiaları araştırmak istiyoruz ama merkeze giremiyoruz. Burası bir cezaevi değil, oradakiler suçlu değil. Milyonlarca göçmeni misafir eden Türkiye bu iddialardan kurtulma için sivil denetime açılmalı” dedi.

Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Ali Deman Güler, “Son yıllarda çok şikâyetler alıyoruz. Onların misafir edilmesi için yapılan yer adeta cezaevine dönüştü. Üzerine kilitli bir odada yaşamak zorundalar. Çocuklar ve kadınların zor durumda olduğu iddiaları var. Hak ihlalleri ile karşı karşıya kalıyorlar. Şikâyetler çok arttı” diye konuştu.

‘SİVİL DENETİME AÇIN’

İzmir Barosu’na bağlı avukatların merkeze giderek denetim yapmak istediklerini ama izin verilmediğini belirten Güler, “Defalarca dilekçe verdik. Valilik, bizi insan hakları kuruluna almadı. Merkezin sivil denetime açılmasını istiyoruz” dedi.