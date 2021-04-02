Yunanistan’dan Türkiye’ye ‘düzensiz göçmen geçişleri’ suçlaması

Yunanistan Türkiye’yi Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmakla suçladı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi tarafından yaptığı yazılı açıklamada, "Sığınmacıların, Türk kıyılarından yola çıktığı şüphe götürmez" denildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2021 Cuma, 15:32
Yunanistan’dan Türkiye’ye ‘düzensiz göçmen geçişleri’ suçlaması
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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi tarafından yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Helen Sahil Güvenliği bu sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir. Bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez" denildi.

Yunan Sahil Güvenliği, Türk sahil güvenlik teknesinin bir sığınmacı teknesinin Yunan karasularına girmesine yardımcı olduğunu ve Yunan sahil güvenliğinin "tekrar tekrar iletişim kurma çabasına" yanıt vermediğini öne sürdü.

Sığınmacı botunun Yunan karasularına giremediği ve içinde bulunanların ikinci bir Türk sahil güvenlik teknesi tarafından alındığı ileri sürüldü.

Kaynak: DW Türkçe


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