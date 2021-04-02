Yunanistan’dan Türkiye’ye ‘düzensiz göçmen geçişleri’ suçlaması
Yunanistan Türkiye’yi Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmakla suçladı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi tarafından yaptığı yazılı açıklamada, "Sığınmacıların, Türk kıyılarından yola çıktığı şüphe götürmez" denildi.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi tarafından yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Helen Sahil Güvenliği bu sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir. Bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez" denildi.
Yunan Sahil Güvenliği, Türk sahil güvenlik teknesinin bir sığınmacı teknesinin Yunan karasularına girmesine yardımcı olduğunu ve Yunan sahil güvenliğinin "tekrar tekrar iletişim kurma çabasına" yanıt vermediğini öne sürdü.
Sığınmacı botunun Yunan karasularına giremediği ve içinde bulunanların ikinci bir Türk sahil güvenlik teknesi tarafından alındığı ileri sürüldü.
Kaynak: DW Türkçe
Video Haberler
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
- Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
- Korkunç ölüm! Kafasının üzerinden geçti
- Çekmeköy'de korku dolu anlar
- Yürek burkan tesadüf
- Başkent'te akıl almaz olay
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- İçişleri'nden 81 il valiliğine genelge
- 'Pişman ederim' tepkisi
- Cumhur'da iade gerilimi
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Yavaş'tan, 'toplanan paralar ne oldu' sorusuna yanıt