Göçmenleri kelepçeleyip denize attılar

20 Mart 2021 Cumartesi, 04:27

İzmir’in Basmane semtinden organizatör aracılığıyla Çeşme ilçesine giden yedi göçmen Sakız Adası’na gitmek için botla hareket etti. İddiaya göre, Çeşme açıklarında Yunanistan askerleri tarafından durdurulan yedi göçmen denize atılarak ölüme terk edildi. Karaabdullah Burnu açıklarında göçmenleri fark eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri üç göçmeni kurtarılırken, üç göçmenin cansız bedenine ulaştı. Bir kayıp göçmen ise aranıyor. Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne getirilen göçmenlerin bileğinde plastik kelepçe olduğu tespit edildi. Kayıp göçmeni arama çalışmaları devam ederken kurtulan Muhammed isimli göçmen yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çeşme’den Sakız Adası’na gittik. Orada iki gün kaldık. Yunan askerleri bizi darp etti, para ve telefonlarımızı aldı. Sonra ellerimizi kelepçeleyerek bizi ayakları ile denize attılar.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak “Yunanistan sahil güvenlik birimleri yedi göçmeni darp edip eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” dedi.

URLA’DA 204 GÖÇMEN KURTARILDI

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkiinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin bulunduğuna yönelik ihbar geldi. İhbar üzerine bölgede arama yapan ekipler, arazide bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 204 göçmeni kurtardı.