Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılamıyor
Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte Gazi Baytimur isimli işçi toprak altında kaldı. 15.30 saatlerinde başlatılan kurtarma çalışmalarında Baytimur'a henüz ulaşılamadı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçi Gazi Baytimur, göçük altında kaldı.
Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, Baytamur'u kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana gelen bölgede UMKE, AFAD ve 112 bekletiliyor. Baytimur, henüz kurtarılamadı.
Yaklaşık 7 metre derinliğindeki göçükte son 1,5 metreye ulaşıldığı bildirildi.
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