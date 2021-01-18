‘Godzilla vs. Kong’, iki ay erken gösterim yapacak

18 Ocak 2021 Pazartesi, 10:19

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi ertelenirken, Warner Bros., "Godzilla vs. Kong" filmini yayınlanması planlanan tarihten iki ay önce yayınlama kararı aldı.

"Godzilla vs. Kong", 21 Mayıs yerine 26 Mart'ta sinemalarda ve yayın hizmeti HBO Max'te karşı karşıya gelecek.

Beyazperde'nin aktardığına göre, "Godzilla vs. Kong"un arkasındaki yapım şirketi Legendary Entertainment, kısa süre önce Warner Bros.'la halka açık bir tartışma yaşadı ve stüdyonun tüm 2021 filmlerini HBO Max'te yayınlama kararı üzerine yasal işlem başlatacaklarını aktardı.

"Godzilla vs. Kong" 160 milyon dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyor, bu da bilim kurgu aksiyon macerasının yalnızca bilet satışlarına dayalı kâr elde etmek için mücadele etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Warner Bros. ilk olarak geçen ay "Wonder Woman 1984"ü hem salonlarda, hem HBO Max'te aynı gün yayınladı. Süper kahraman filminin devamı, bugüne kadar dünya çapında 132 milyon dolar hasılat elde etti.