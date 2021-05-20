Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde fırtına iptali

20 Mayıs 2021 Perşembe, 17:03

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.



