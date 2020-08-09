Gökçek kendi kurduğu Daire Başkanlığı'nı unuttu, Mansur Yavaş’ı eleştirdi!

09 Ağustos 2020 Pazar, 14:51

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendi döneminde kurulan Sosyal Medya Daire Başkanlığı’nı unuttu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, tweetlerini takip için yeni oluşturduğunu iddia etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da bir kullanıcının, “Melih bey, meraktan soruyorum. Sizin döneminizde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim var mıydı? Yoksa bunu Mansur Yavaş mı oluşturdu? Basın Yayın Daire Başkanlığı varken bu daire başkanlığı niye kuruldu? Bu başkanlık ne iş yapar. Maliyeti Nedir?” sorusuna Melih Gökçek, “Bende Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi böyle bir daire varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur. Eğer böyle bir daire varsa tek görevi benim tweetleri takip edip altına sıfır takipçili cevap yazan kişilere imkan vermesidir” diyerek cevap verdi.

Gökçek’in “Bende Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi böyle bir daire varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur” dediği Sosyal Medya Dairesi Başkanlığı kuruluş kararının, Gökçek'in başkan olduğu 9 Şubat 2017 tarihli Ankara Büyükşehir Meclisi’nde alındığı ve Daire’nin kendi döneminde kurulduğu ortaya çıktı. Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından 28 Ekim 2017 tarihinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Gökçek’in, daha önce de kendisinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna döneminde alındığını söylediği tanesi 26 bin TL’lik ithal ağaçların kendi döneminde alındığı ortaya çıkmıştı. Halk Ekmek’te “Mansur Yavaş dönemi” diye paylaştığı görüntülerin de kendi dönemine ait olduğu belgelenmişti. En son, orta refüjlerdeki ağaçların bakımsızlıktan kuruduğunu iddia eden Gökçek’in, ağaçları kendi döneminde beton bariyerler arasında asfalt ve beton zemine diktiği ortaya çıkmıştı.