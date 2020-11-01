Gökçek söz verdi 16 yıldır bekliyor
Melih Gökçek’in başlattığı kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çekilişte evi bodrum katından çıkan Ankaralı Hüseyin Şeremet, 16 yıldır verilen sözün tutulmasını bekliyor. Gökçek’in “Bodrumdan ev çıkanlara başka ev vereceğiz” dediğini söyleyen Şeremet, “Herkes haklısın diyor ama sonuç yok. Hâlâ tapumu alamadım” diyor.
Ankaralı yurttaşlardan Hüseyin Şeremet, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi” mağdurlarından yalnızca birisi. 16 yıldır kentsel dönüşümle hak sahibi olduğu evin tapusunu almaya çalışan Şeremet, artık mağduriyetinin giderilmesi için çağrı yapıyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2004’te Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi’ni başlattı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa kurduğu TOBAŞ şirketince yürütülen projeyle, Ankara’daki gecekonduların temizlenmesi ve 628 konutun hak sahibine teslim edilmesi hedeflendi. Yapımı uzun yıllar süren evler için, 2012’de çekiliş yapıldı.
Gökçek, çekiliş sırasında yurttaşlara “Bodrum kattan daire çıkanlara başka evler vereceğiz” sözü verse de bu söz tutulmadı. Çekilişte bodrum katı çıkan ve o zaman Gökçek’in sözü nedeniyle tapusunu almayı kabul etmeyen Şeremet, 2012’de gazetemiz Cumhuriyet’te yaptığı açıklamada, dönemin belediye başkanı Gökçek’e “Verdiğiniz söz için daha ne kadar bekleyeceğiz?” sözleriyle seslendi.
Şeremet’in gazetemiz aracılığıyla yaptığı bu sesleniş üzerinden 8 yıl geçti ancak sorunu hâlâ çözülmedi. Bodrum kattaki evinin anahtarını ancak geçen yıl alabilen Şeremet, anahtarını aldığından bu yana tapusunu almak ve evini satmak için kurumlar arasında gidip geliyor.
Belediye yetkilileriyle görüşen Şeremet, TOBAŞ’a yönlendiriliyor. TOBAŞ ise Şeremet’i TOKİ’ye gönderiyor. Kurumlar arasında dolaşan Şeremet, durumunu “Evi satıp kurtulmak istiyoruz. 16 yıldır bununla uğraşıyoruz. Tapu için gittimizde, TOKİ’den de belediyeden de kiminle konuşsam bana haklı olduğumu söylüyorlar. Ama başka bir şey yok. Kimse tapuyu almam için bir çözüm üretmiyor” sözleriyle anlattı.
Tapu konusunda ümidini kesen Şeremet, yetkililere bir kez daha seslenerek mağduriyetinin giderilmesi için çağrı yaptı.
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