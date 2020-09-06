Gökçek'e yumurta atan 2 kadın hakkında verilen ceza bozuldu
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e İzmir Caddesi’nde mağaza ziyaretleri sırasında yumurta atan 2 kadın hakkında yerel mahkemenin verdiği ceza Yargıtay tarafından bozuldu.
Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmeden önce, 2 Haziran 2012 tarihinde İzmir Caddesi’nde mağaza ziyaretleri sırasında üniversite öğrencisi Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk tarafından protesto edilmişti. Yumurta atan kadınlar, Dikmen Vadisi’ndeki evlerin yıkımına ve Gökçek’in kürtaj hakkındaki açıklamalarına tepki göstermişti. Gökçek kadınların protestosu sırasında zor anlar yaşamış, korumaları Gökçek’i mağazanın içerisine sokmuştu.
Üniversite öğrencisi 2 kadın hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘tehdit, hakaret ve mala zarar verme’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Davada kadınlar hakkında 10 yıl 4 aya kadar ceza istenmişti. Kadınlara hakaret suçundan 11 ay, 20 gün, tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve mala zarar verme suçundan ise 500 lira para cezası verilmişti. Mahkeme kadınlar hakkındaki tanık ifadelerini değerlendirerek, söz konusu suçlardan kadınlara ceza vermişti. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay’da temyiz edildi.
"TANIK İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"
Yargıtay kadınlar hakkındaki tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, ‘hakaret ve tehdit suçlarından’ verilen cezayı bozdu. Mala zarar verme suçundan verilen ceza ise onandı. Şimdi 2 kadının ‘hakaret ve tehdit’ suçlarından yeniden 20 Ocak 2021 tarihinde yargılanacak.
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