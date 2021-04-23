Gökçek'in bile şaşırdığı müdürlük: "Bu olayı hafsalam almıyor"

23 Nisan 2021 Cuma, 14:05

Kayseri Şeker Fabrikası'nın mevcut genel müdürü Osman Canıtez’in tutuksuz yargılandığı davanın son celsesi 21 Nisan’da görüldü. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Canıtez'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Osman Canıtez’in fabrikaya entegre tesislerinde usulsüzlük yaptığını ve "himmet adı altında FETÖ'ye sistematik şekilde finansman sağladığını" tespit etti.

Davada, Osman Canıtez lehine Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tanıklık yaptı. Öte yandan Akay hakkında da FETÖ üyeliği suçundan soruşturma yürütüldüğü iddia edildi.

DAVA ÖNCESİ ELİTAŞ'LA...

Konuyla ilgili bir dikkat çeken konu ise hapis cezası alan Osman Canıtez'in bundan 1 hafta önce AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ı ziyareti oldu.

Ziyaret sonrası Osman Canıtez ve İbrahim Akay ile beraber çekildiği fotoğrafını Twitter'dan paylaşan Elitaş, şöyle yazdı:

"Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Canıtez'in FETÖ üyeliğine rağmen sürdürdüğü genel müdürlük görevi AKP'den de tepki aldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Canıtez'le ilgili yerel bir internet sitesinde çıkan mahkeme kararına dair haberi paylaşıp "Bu olayı hafsalam almıyor. Halen Kayseri Şeker Fabrikası'nda Genel Müdürlük yapan Osman Canıtez FETÖ davasından 6 yıl 3 ay mahkum oldu. Bu adama torpil olup görevde tutan kimse o tespit edilmeli ki kripto FETÖcular içimizden temizlensin. Yanlış mı?" diye yazdı.

'FETÖ BORSASI' VE ELİTAŞ İLİŞKİSİ

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın ismi yakın geçmişte "FETÖ borsası" iddialarıyla öne çıkmıştı. Elitaş’ın, FETÖ'nün en önemli davası olan 71 sanıklı dava gündemde iken Kayseri Adliye Sarayı'nda resmi plakalı aracı ile görülmesi büyük tartışma yaratmıştı.

'TBMM 0028' kırmızı resmi plakalı makam aracını Kayseri Adliye Sarayı’nın Hakim-Savcı girişi önüne parkeden Elitaş'ın o gün Kayseri Adliye Sarayı’nda yaklaşık 3-4 saat kimlerle ne görüştüğü bugün de gizliliğini koruyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuyu Meclis'te Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorup şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bakan, bugün hâlâ AK Parti üyesi olan, milletvekilliği yapmış kişiler FETÖ borsası kurulduğunu, parayı bastıran FETÖ’cülerin serbest bırakıldığını söylediler. Bu konuda herhangi bir araştırma yaptınız mı? İlim Kayseri’de FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davasının görüldüğü gün, dönemin AK Parti grup başkan vekili kırmızı plakalı makam aracıyla tam yarım gün başsavcının odasında bekledi ve aynı gün çok sayıda iş adamı serbest bırakıldı. Biz ‘Adalete gölge düşürmeyin, FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davası görülürken ne işiniz var başsavcının odasında?’ diye sorduğumuzda da aldığımız cevap ‘Kripto FETÖ’cüleri söylemiş olamaz mıyım?’ oldu. Siz, Adalet Bakanı olarak ‘FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davası görülürken ne işin vardı başsavcının odasında?’ diye sordunuz mu? ‘Kripto’ gizli demek. ‘Siz nereden biliyorsunuz kriptoFETÖ’cüleri?’ diye sordunuz mu ya da AK Parti grup başkan vekili bu kripto FETÖ’cülerin kimler olduğunu size söyledi mi?”



