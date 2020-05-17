Gökçek’in cenazesini ‘mezardan çıkarır yakarız’ diye tehdit ettiler

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek konser yasaklarının kaldırılması, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için girdiği ölüm orucuna 323’üncü gününde ara verdi. Gökçek kaldırıldığı hastanede ise yaşamını yitirdi.

Gökçek’in cenazesi polisler tarafından zorla Gazi Cemevi’nden çıkarılarak Kayseri’ye götürüldü. Ancak Gökçek’in cenazesinin Kayseri’ye geleceğini öğrenen bir grup sokağa dökülerek “Biz bu cenazeyi gömseler de çıkarıp yakacağız” tehditlerinde bulundu.

Gökçek’in cenazesinin defnedildiği günde yine bir grup mezarlık önüne gelerek tehditler savurmaya devam etti. Gökçek’in avukatları müvekkillerinin cenazesini yakacaklarını söyleyen bu grupla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu grubun sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara dökülerek tehdit ve hakaretlerle müvekkillerinin hatırasına saldırdıklarının aktarıldığı dilekçede, “Müvekkilimizin hatırasına yönelik saldırı sosyal medya hesapları ve bazı basın yayın organlarında paylaşılmıştır.

Olayda kişiler suç işleyeceklerini beyan etmektedir. Ülke tarihinde Maraş’ta, Sivas’ta ve Çorum’da Alevi vatandaşlara yönelik ülkü ocakları tarafından işlenen katliamlar bu soruşturmanın yürütülmesinin gereği için delil niteliğindedir” denildi.

Olaya ilişkin videoların paylaşıldığı linklerin de verildiği dilekçede tehditler savuran kişiler hakkında, “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından soruşturmanın yürütülmesini istedi.

İZMİR BAROSU VE CHP’DEN HAKİMLERE DESTEK

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan İzmir Karşıyaka hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın görevden uzaklaştırılması ve yine yorum yapan hâkim Orhan Gazi Ertekin hakkında da soruşturma başlatmasına İzmir Barosu tepki gösterdi.

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Her iki hâkimimiz de hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri ile yargı bağımsızlığı için yıllardır tüm gücüyle çalışan vicdanlı ve aydın hukukçulardır. İfade özgürlüğü ve evrensel hukuk ölçütlerinin yanı sıra insanın ‘insan’ olarak sahip olması gereken en önemli kriter olan vicdan ölçütüne uygun paylaşımları nedeniyle her iki hakimimiz açısından başlatılan sürecin, esasında, iktidarın politikalarına ve düşüncelerine aykırı düşünen hâkim ve savcılara bir gözdağı olduğunun, yapılmak istenenin de muhalif düşünenleri hizaya sokmak için aba altından iktidar sopası göstermek olduğunun farkındayız” denildi. Açıklamada, hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet edildi.

YÜCEL: YARGILANAMAZ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de “‘İnsanlar ölmesin, yaşasın!’ denilmesine bile tahammülü olmayanlar var. Hâkimler, savcılar, hukukçular tüm meslekleri icra edenler önce insandır. İktidarın baskıcı, sansürcü, tek tip insan yaratmaya çalışan uygulamaları sadece bu zihniyetin gidişini hızlandıracaktır. Vicdan, insanlık ve merhamet yargılanamaz” dedi.