Gökçek'ten aşı savunması: "Kayınvalidem ile aynı adresteyim"

22 Ocak 2021 Cuma, 21:50

Melih Gökçek, koronavirüs aşısında 85 yaş üstü kişilerin öncelikli olmasına rağmen aşı vurulduğunu duyurması üzerine gelen tepkilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaşüstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık. İşte Sağlık Bakanlığı duyurusu."