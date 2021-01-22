Gökçek'ten aşı savunması: "Kayınvalidem ile aynı adresteyim"
Görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 105 yaşında olan kayınvalidesiyle aynı adreste olduğu için aşı vurulduğunu açıkladı.
Melih Gökçek, koronavirüs aşısında 85 yaş üstü kişilerin öncelikli olmasına rağmen aşı vurulduğunu duyurması üzerine gelen tepkilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaşüstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık. İşte Sağlık Bakanlığı duyurusu."
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