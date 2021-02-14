'Gökcisimleri Üzerine' sergisinin kitabı yayımlandı

14 Şubat 2021 Pazar, 10:17

Arter’de hâlâ sergilenmeye devam eden “Gökcisimleri Üzerine” sergisiyle aynı ismi taşıyan kitap madde, beden ve nesne oluşa bakan, mekânsal, zamansal, toplumsal, tarihsel ve politik toplanışların ve bir arada oluşların biçimlerini imleyen metin ve görsel malzemeleri özgün bir editoryal kurguyla ele alıyor.,

Arter’in bin 400’e yakın yapıt barındıran koleksiyonundan kurgulanan sergilere eşlik etmek üzere 2019 itibarıyla başlattığı yayın dizisi Arter Arka Plan’ın üçüncü kitabı olan "Gökcisimleri Üzerine"de flufoto (Barış Aras ve Elif Çakırlar) tarafından çekilen sergiden görünüm ve yerleştirme fotoğrafları bulunuyor.

Arter Arka Plan dizisinin tasarımını Emre Çıkınoğlu yaptığı kitap, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı ciltten oluşuyor.

Arter Arka Plan başlıklı yayın dizisinin üçüncü kitabı olarak yayımlanan Gökcisimleri Üzerine, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya [email protected] e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir.

?Yayına katkıda bulunan isimler ise şöyle:

Jean-Christophe Ammann, Kerem Ozan Bayraktar, Oliver Bendorf, Kate Briggs, Bazon Brock, Johannes Bruder, John Cage, Sevinç Çalhanoğlu, Asaf Hâlet Çelebi, Lydia Davis, Burak Delier, Gaye Çankaya Eksen, Irmgard Emmelhainz, Reha Erdem, İris Ergül, Süreyyya Evren, Susanne Von Falkenhausen, Carlos Gamerro, Maya Indira Ganesh, Elizabeth Grosz, Kevser Güler, Nilüfer Güngörmüş, Georges Didi-Huberman, Reha Keskin, Serdar Koçak, Elke Krasny, Clarice Lispector, Doreen Massey, Rubén Mira, Robert Morris, Victoria Noorthoorn, Abdullah Onay, Göze Orhon, Bernardo Ortiz Campo, Esra Özdoğan, Silva Özyerli, Marina Papazyan, Harald Szeemann, Murasaki Şikibu, Alejandro Tantanian, Tlgadintsi, Hakan Yücefer, Zahrad.