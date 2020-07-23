'Gökhan Gönül ile Emre Belözoğlu buluştu' iddiası

23 Temmuz 2020 Perşembe, 18:10

Fenerbahçe'nin Beşiktaş sağ beki milli futbolcu Gökhan Gönül'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer organizasyonunu yöneten ve gelecek yıl sportif direktör olacağı tahmin edilen Emre Belözoğlu'nun bugün akşam saatlerinde Arnavutköy sahilinde Beşiktaş sağ beki Gökhan Gönül ile bir araya geldiği iddia edildi.

Bu görüşmede Gökhan'a Fenerbahçe'nin son teklifi sunuldu. Beşiktaş, 1.8 milyon Avro alan 35 yaşındaki yıldıza 900 bin Avro önermişti.