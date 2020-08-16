Gökhan Töre-Beşiktaş-Malatyaspor üçgeni!

16 Ağustos 2020 Pazar, 14:17

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre’nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a tekrar dönmek istediğini ifade eden Başkan Gevrek, “Gökhan Töre, Beşiktaş’a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre’yi bedelsiz olarak Beşiktaş’a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon Avro + Umut Nayir” dedi.

Gökhan Töre’nin perşembe gününe kadar izinli olduğu fakat henüz antrenmanlara başlamadığını söyleyen Gevrek, “Biz kulüp olarak Gökhan Töre’ye perşembe gününe kadar izin vermiştik, Gökhan şu ana kadar antrenmanlara çıkmadı, yarın da ikinci kamp çalışmalarımız başlıyor.

Gökhan’ın antrenmanlara katılmadığı günler için noter aracılığıyla hukuki işlem uyguladık" açıklamasını yaptı.

İddiaya göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre’nin transferi için Yeni Malatyasporlu yetkilileri aradı ve oyuncuyu istediğini söyledi.

TÖRE, NE KADAR CEZA ÖDEYECEK?

Öte yandan Gökhan Töre antrenmanlara çıkmadığı her gün için 8 ile 10 bin TL arasında cezai işlem ödemesi yapacak.

Kaynak: Ajansspor