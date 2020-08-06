Gökhan'dan Beşiktaş'a 'gönülden' veda
Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül sözleşmesinin bitmesinin ardından bir veda mesajı yayınlayarak Beşiktaş taraftarlarına veda etti
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte açıklamalar da art arda gelmeye başladı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Beşiktaş taraftarlarına veda etti.
Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül sözleşmesinin bitmesinin ardından bir veda mesajı yayınlayarak Beşiktaş taraftarlarına veda etti. Gökhan Gönül Twitter hesabından yayınladığı mesajda “"Beşiktaş camiası hakkını helal etsin, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Gökhan Gönül’ün adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor.
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