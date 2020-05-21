Gökhan'dan 'sitemkar' trasfer açıklaması
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün adı eski takımı Fenerbahçe ile anılmıştı.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gökhan Gönül'ün adı eski takımı Fenerbahçe ile anılmıştı.
İşte Gökhan'ın açıklamaları:
"Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür diliyorum.
Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra çıkan ya da çıkacak olan haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim.
Saygılarımla."
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