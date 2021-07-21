Gökova kıyıları ranta karşı savunulacak

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Resmi Gazete’de 9 Temmuz’da yayımlanan karar ile kamu kurumlarının, çoğu sahil kıyılarında olan tesisleri özelleştirme kapsamına alınmıştı. Kararın ardından Muğla’da, hem özelleştirme kararı hem de yürütmesi durdurulan Akyaka İmar Planı Revizyonu ile 2020’de onaylanan ancak halen uygulamaya alınmayan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (Gökova ÖÇKB) Yönetim Planı’nı değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi’nin çağrısı üzerine 18 Temmuz’da gerçekleştirilen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni nasıl koruyabiliriz?” başlıklı toplantıya, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Dairesi, Muğla Barosu Çevre Komisyonu, CHP, HDP, Memleket Partisi, EMEP, TİP, Menteşe Kent Konseyi, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Akdeniz Koruma Derneği, Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği, Akdeniz Yeşilleri Derneği, Akyaka Kültür Sanat Derneği temsilcileri ve Akyakalılar katıldı. “Muğla cennet kalsın” ve “Gökova’yı vermeyeceğiz” pankartlarının da asıldığı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesi ile alınan kararlar duyuruldu.

Gökova ÖÇKB Yönetim Planı’nın, daha fazla geciktirilmeden uygulamaya alınması çağrısı yapılan bildirgede, Akyaka İmar Planı Değişikliği’nin ancak bu planın uygulamaya alındıktan sonra plan ile uyumlu olarak hazırlanması gerektiği belirtildi. Planın yok sayılarak, Akyaka’da kamusal alanların özelleştirilmesi kararından vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede “Rant amacı taşıyan özelleştirmeler ve yetki devri yoluyla yerel yönetimlerin ve halkın planlama sürecinde etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Özel kişi ya da işletmeler tarafından işgal edilen kıyı alanları kamulaştırılmalıdır. Bu alanlar ekolojik hassasiyetler gözönüne alınarak korunmalı ya da bu hassasiyetler çerçevesinde kamuya açık hale getirilmelidir” denildi.

‘KENT SAVUNMASI OLUŞTURULMALI’

Ekolojik tahribata yol açan uygulamaların hukuki zemine taşınmasının yanında, bu sürecin desteklenmesine yönelik kamuoyu da oluşturulması gerektiği kaydedilen bildirgede, “Bu yolda ilk adım Muğla genelinde doğanın ve kamusal alanların korunması için yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, Muğla Barosu’nun katılımı ile ortak bir kent savunması oluşturulması olmalıdır. Muğla Barosu’nun başlattığı Kent Savunması Platformu oluşturma girişimi desteklenmelidir. Ekolojik tahribata yol açan girişimlerin önlenmesinde yerel yönetimler daha aktif olma yönünde zorlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.