AKP’li belediye, 15 milyon trafik cezası garantili kamera sistemi ihalesini iptal etti

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:21

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce kamerayla Bursa trafiğini denetlemek üzere kurup işleteceği Elektronik Denetleme Sistemi ihalesinini iptal etti. Belediye , halenin iptal edildiğini, dün resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklamada, iptal gerekçesi şöyle anlatıldı:

“Bilindiği üzere, Bursa ili sınırları içerisinde EDS, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve TKM (Trafik Kontrol Merkezi) Sistemlerinin Kurulması, Devreye Alınması ve Bakım Onarım İşleri Hizmet Alım İşi, Burulaş tarafından 30 Haziran’da ihaleye çıkarılmıştı. Türk Telekom, Turkcell, Türksat ve Aselsan gibi marka firmaların ilgilendiği, Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ihale kapsamında 22 firmanın sistem üzerinden ihale dosyasını indirmesine rağmen, ihaleye 2 firma katılmıştı. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan EDS ihalesine katılan İstanbul firması Torkam İnşaat Yatırım A.Ş ve ISSD Bilişim AŞ iş ortaklığı, 785 milyon lira fiyat verirken, ihalede 720 milyon lira fiyat veren ve halen Edirne Belediyesi’nin EDS sistemini işleten Ankara firması CABA Grup, en ekonomik teklifi vermişti.

"KAMU MENFAATİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Burulaş İhale Komisyonu tarafından yapılan incelemede, en iyi teklifi veren firma, 2 temel evrakının eksik olması ve teknik dokümanlardaki eksiklik nedeniyle ihaleden elendi. Geriye kalan ikinci firma ile elenen firma arasında 60 milyon TL gibi ciddi bir fiyat farkı olması, tek firma ile rekabetin sağlanamaması ve kamu menfaati göz önüne alınarak ihalenin iptal edilmesine karar verildi.”

"İLK KEZ GARANTİLİ EDS İLE KARŞILAŞACAKTIK"

CHP Bursa İl Başkanı Karaca, iptal kararını değerlendirirken “AKP döneminde araç geçiş sayısı garantili köprülerle otoyollarla, hasta sayısı garantili şehir hastaneleriyle, yolcu sayısı garantili tren garlarıyla havaalanlarıyla tanıştık. Fakat Türkiye’de ilk kez trafik ceza garantili elektronik denetleme sistemiyle tanışmak üzereydik” dedi. Karaca, şöyle konuştu:

“İHALE AKLA ZİYAN GEREKÇE İLE İPTAL EDİLDİ”

“Burada her şey açık açık ortadaydı. Biz adrese teslim ihalenin iptal edilmesini istedik. Bursa’ya hiçbir faydası olmayacak trafik cezası garantili bu sistemin iptal edilmesi için ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Örgütü olarak sesimizi yükselttik, kamuoyu oluşturduk. Bursa’dan 10 yıl boyunca 14 milyon 400 bin trafik cezası garantisi verilmişti. Türkiye’de ilk kez olacak olan bu uygulamaya sesimi yükseltince oluşan kamuoyu tepkisine dayanamayarak dün akşam saatlerinde AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi ihalenin iptal edildiğini akla ziyan bir gerekçeyle kamuoyuna duyurdu.

“BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ”

Burada bir yanlıştan dönüldü. AKP içerisindeki aklı selim arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hiçbir faydası olmayacak olan hatta Bursa trafiğini biraz daha içinden çıkılmaz hale sürükleyecek olan bu EDS’nin iptal edilmiş olması, Bursa için bir kazançtır.”

“HAYIRLI İŞLER! HANİ ADRESE TESLİM DEĞİLDİ”