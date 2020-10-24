Gökten, başka neler yağıyor?

24 Ekim 2020 Cumartesi, 08:00

ET

1876’da Kentucky’de Olympian Springs yöresine bulutsuz gökyüzünden yedi-sekiz santimetrelik parçalar halinde et yağdı.

Louisville Commercial gazetesi “eti tadan iki beyefendinin, bunun geyik ya da koyun eti olduğunu söylediğini” yazıyordu.

İngiliz Kraliyet Mikroskopi Derneği’nden bir bilim adamı bu durumun, at leşlerini yiyen akbabaların kasabanın üstünde uçarken kusması sonucu meydana geldiğini ileri sürmüştü.

KALAMAR

1997’nin Haziran ayında Falkland Adaları’nda sahilde balık tutan bir adam, kafasına isabet eden donmuş kalamar yüzünden bilincini yitirdi ve iki gün komada kaldı.

Kalamarın oraya nasıl gittiği hala gizemini koruyor.

JÖLE

2008’de İskoçya’da yürüyüş yapan birisi, jant kapağı büyüklüğünde şeffaf bir jöle yığınına denk geldi.

Bu olay BBC radyosunda yer alınca ülkenin her yanından başkaları da benzer şeyler gördüklerini söyleyip çektikleri fotoğrafları yolladılar.

Yapılan tahminler, kurbağa ve kara kurbağası yiyen kuşların bu hayvanların zehirli yumurtalıklarını kustukları yönünde.

Macaulay Araştırma Enstitüsü, bu madde üstünde DNA araştırması yürüttüyse de testlerden bir sonuç çıkmadı.

KURBAĞA

2009 yazında Japonya’nın Ishikawa yöresinde gökten kurbağa, iribaş ve balık yağdı. Bilim adamları bu fenomene hayvanları içine çekip karaya fırlatan güçlü mevsimsel hortumların yol açtığını tahmin ediyorlar.

MAVİ KÜRELER

Ocak ayında İngiltere - Dorset’te bir adam bahçesinde yaklaşık 2,5 santimetre çapında, 20 kadar jelatinimsi mavi küre buldu.

Bournemouth Üniversitesi’nden bilim adamları bunun bir deniz canlısının yumurtası olabileceği yönünde tahmin yürüttülerse de, sonradan bunların bahçelerde ve çocuk bezlerinde su tutması için kullanılan bir madde olan sodyum poliakrilat olduğu ortaya çıktı.

Popular Science