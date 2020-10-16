Göl çekildi, 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı
İznik Gölü’nde suların her geçen gün çekilmesi, 2014 yılında keşfi yapılan bazilika kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.
Bursa’nın İznik ilçesindeki gölün 25 metre açığında yaklaşık 2 metre derinlikteki, bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği düşünülen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın bazı kalıntıları suların çekilmesiyle görünür hale geldi.
Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’nde su seviyesindeki azalma bölge halkını da tedirgin ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre havaların kurak gitmesi ve dış etkenler nedeniyle su seviyesinin azalması ile 100 yılın keşifleri arasında gösterilen tarihi bazilika kalıntılarının bazı parçaları su yüzüne çıktı. Arkeologlar tarafından yılın belirli aylarında yapılan çalışmalar neticesinde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla bazilikanın müze olması planlanıyor.
"SU MÜZESİ OLMASI BEKLENİRKEN..."
Turizm işletmecisi Ali Karaman, “Maalesef İznik Gölü’nde her dakika sular eksiliyor. Bu süre içinde tarihte önemli yere sahip bazilika İznik için çok önemli bir yer. Su müzesi olması beklerken, bu gidişle su üstü müzesi olacak. Hakikaten İznik Gölü’nde sular çekiliyor ve bazilikada da tarihi taşlar ve kalıntılar suyun yüzeyine çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yoğun su çekilmesi yoktu. Ben 35 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez İznik Gölü’nün bu kadar çekildiğini gördüm. Bu durum bizim açımızdan da kaygı verici” diye konuştu.
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