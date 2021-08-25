Goldman Sachs, ABD'deki ofislerinde aşı zorunluluğu getirdi
Aşı zorunluluğunun getirilmesiyle dev bankaya girmek isteyenlerin COVID-19 aşılarını tamamlamış olması gerekiyor.
New York Times gazetesinin yayımladığı iç yazışmaya göre Goldman Sachs yönetimi, 7 Eylül’den sonra şubelerini ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu kıldı.
7 Eylül'den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını, ayrıca aşılılardan da her hafta COVID-19 testi talep edeceklerini duyurdu. ABD’de 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, ofislerinde maske kullanımını da zorunlu hale getirdi.
İLK BÜYÜK FİNANS KURULUŞU
ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısına tam onay vermesinden bir gün sonra, Goldman Sachs Wall Street’te COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk büyük finans kuruluşu oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, FDA'nın kararının ardından, şirket yöneticilerine seslenerek "Aşı zorunluluğu için FDA'nın aşılara onay vermesini bekliyorsanız, size çağrı yapıyorum, artık aşıyı zorunlu hale getirin." demişti.
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