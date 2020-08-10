Goldman Sachs dolar/TL tahminini yükseltti

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:37

Türk Lirası'nda değer kaybının devam edeceğini öngören Goldman Sachs Group Inc., uyarıda bulundu: Ağustos ayındaki likitsizlik önümüzdeyken, yerel varlıklarda bir kez daha kesikli bir hareketin yaşanmasına ilişkin riskler artıyor.

Lira, bu ay dolar karşısında yüzde 4'ten fazla düşüşle dünyanın en kötü performans gösteren ikinci parası oldu. TL'nin yıllık kaybı yüzde 18'i aştı.

Goldman, Dolar/TL kurunda 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.50 ve 8 idi.

Zach Pandl'in öncülük ettiği Goldman analistlerinin raporunda “Yerlilerin artan Döviz mevduatları ve bozulan enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve alışılmışın dışındaki politika karışımı dikkate alındığında dolar/TL'de riskler kısa vadede yukarı yönlü.” ifadesine yer verildi.

TL'deki düşüşün diğer gelişen piyasalara etkisinin 2018'e kıyasla daha düşük olacağı belirtilen raporda, “Yine de yüksek faiz veren gelişen piyasalar için bir engel.” dendi.