Goldman Sachs, Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp, uyardı!

10 Haziran 2021 Perşembe, 17:13

Goldman Sachs notunda, enflasyonun düşmeden önce Eylül ayına kadar yıllık bazda %17 civarında kalması beklendiğinden, politika faizinin dördüncü çeyreğe kadar düşürülmeyeceğine dair öngörüsünü tekrarladı.

Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe müşterilerine yönelik notunda, "Erken faiz indirimi riskleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz aylarında olası faiz indirimine yönelik açıklamalarının ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı ve... bu risklerin göz ardı edilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Notta "Yetkililer, hedeflenen mali önlemler yerine borç verilmenin artırılması veya daha düşük faiz önermeleri halinde, politika karışımını büyüme yönünde değiştirmeye eğilimli olabilir ve bu da TL'nin daha fazla değer kaybetmesi ve daha yüksek enflasyon riskleri anlamına geliyor" denildi.

Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması ardından düşüşe geçmişti.