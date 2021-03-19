‘Gölgesinde Çınar’ çevrimiçi
Samsun Sanat Tiyatrosu Erkal Umut’un yönettiği Yaşar Gündem’in oynadığı Türk edebiyatının önemli şairlerinden Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ağlasun Ayşafağı” adlı kitabından uyarlanan “Gölgesinde Çınarın” adlı oyun.19, 20, 21 Mart tarihlerinde Seyretiz’te gösterimde olacak.
Samsun Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem, tek kişilik oynadığı Gölgesinde Çınar’ın adlı oyun ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi bir değerimize bir vefa diyelim öncelikle; neden bu oyunu sahnelediğimize dair konuşurken.
Sanat yapıtlarının; popülerliğe, reytinglere, gişe hasılatlarına, ucuz komikliklere göre ‘değer’ gördüğü, sanatın ve bilimin ‘demode’ olduğu bu toz duman günlerde; Ozanımızı -belki de haklı olarak- tanımayanlar, bilmeyenler için de sahneliyoruz bu oyunu.
Kuşkusuz karanlık günler yaşıyoruz. Ümitlerimiz örselense de içimiz acıyarak soluk alıyorsak da barut ve kan kokulu bugünlerde, biliyoruz ki dünden bugüne karanlığa inat, ışık tutanların dizeleri de var bizi ayakta tutacak olan.
Anadolu’nun kıyım ve acı günlerinden ses ediyor Hasan Hüseyin oyunumuzda, bir Çınar’ın gölgesinden. Çınar ki yüzyıllardır tanığı Anadolu halklarının yaşamına, gölgesinden gelip geçenlerin acılarını yüklenmiş yorgun dallarına.
Tarihten 1970’li yıllara, bu coğrafyanın insan ve toplum suretlerini, emekten adaletten yana durarak eşit ve özgür bir yaşamı muştulayarak yüreğimizi Çınar’ın serin gölgesine bırakıyor Hasan Hüseyin.
Samsun Sanat Tiyatrosu, bu Çınar’ın gölgesinden sesleniyor bu sezon da izleyicilerine.”
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