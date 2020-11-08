Golü attı, canlı yayında ağladı
Galatasaray kaptanı Arda uran, 9 yıl sonra Sarı-Kırmızılı forma ile attığı golün ardından canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.
Sİvasspor deplasmanına damgasını vuran Arda Turan attığı golü göz yaşları ile anlattı.
Galatasaray kaptanı Arda uran, 9 yıl sonra Sarı-Kırmızılı forma ile attığı golün ardından canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı. Yayıncı kuruluşun maç sonu sorularını yanıtlayan Arda, "Konu Galatasaray olunca çok garip hissediyorum" dedikten sonra 9 yıl sonra gol attığının hatırlatılması üzerine saniyelerce ağladı.
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