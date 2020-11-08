Golü attı, canlı yayında ağladı

Galatasaray kaptanı Arda uran, 9 yıl sonra Sarı-Kırmızılı forma ile attığı golün ardından canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 21:20
Golü attı, canlı yayında ağladı
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Sİvasspor deplasmanına damgasını vuran Arda Turan attığı golü göz yaşları ile anlattı.

Galatasaray kaptanı Arda uran, 9 yıl sonra Sarı-Kırmızılı forma ile attığı golün ardından canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı. Yayıncı kuruluşun maç sonu sorularını yanıtlayan Arda, "Konu Galatasaray olunca çok garip hissediyorum" dedikten sonra 9 yıl sonra gol attığının hatırlatılması üzerine saniyelerce ağladı.


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