Gonca Vuslateri hastanelik oldu
Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak besin zehirlenmesi yaşadığını bildirdi. Vuslateri, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Oyuncu Gonca Vuslateri, hesabından yaptığı son paylaşımla besin zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.
Hastane odasında çekilmiş bir karesini paylaşan Vuslateri şunları yazdı:
“İşkembe mi? Oo ayak paça .. dur ya beyin de olsun derken.. zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece… turp gibiyim maşallah ama .. ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye swipe up! Şaka şaka… Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin…”
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