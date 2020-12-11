Gönderilenler parlıyor

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

F.Bahçe bu sezon kadrosuna 19 yeni isim katınca bazı futbolcular haliyle kendilerine yer bulamayacaklarını düşünerek ayrılma yolunu tercih ettiler. Gidenlerden en dikkatimi çeken İsviçreli Frey oldu.

26 yaşındaki forvet Belçika’nın Waasland-Beveren ekibinde oynuyor. Frey, yeni takımında 10 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırmış, 2 golün de asistini yapmış. Bir diğer isim ise Rodrigues.

30 yaşındaki oyuncu normalde bu sezonu da F.Bahçe’de kiralık geçirecekti. Ancak sözleşmesi fesh edilince Al-Ittihad’a geri döndü. Suudi Arabistan Ligi’nde 6 maçta forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu 3 golün altına imzasına atmış bir de asisti var.

Al-Ittihad, Rodriges’in görev yaptığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, henüz yenilgi yüzü görmemiş. Hollandalı 4 milyon Avro ile takımın en değerli ikinci oyuncusu. Rodrigues F.Bahçe’de şans bulamadı, bulduğu maçlarda da pek varlık gösterememişti.

SADIK İLK 11’E

Denizlspor deplasmanında Serdar Aziz’in kırmızı kartla oyun dışı kalması ve Lemos’un devam eden sakatlığı üzerine teknik direktör Erol Bulut Yeni Malatyaspor ile oynanacak karşılaşmada formayı Sadık Çiftpınar’a teslim edecek.