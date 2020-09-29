Google açıkladı: Android cihazlarda hangi arama motorları tercih edilebilecek?
Google, geçen yıl uygulamaya koyduğu arama motoru tercihi açık artırmasının sonuçlarını açıkladı. Avrupa'daki kullanıcıları ilgilendiren bu açıklama, kullanıcıların yıl sonuna kadar hangi arama motorlarından birini cihaz kurulumu sırasında tercih edebileceklerini gösteriyor.
Google, geçen yıl sonu itibarıyla başlattığı arama motoru tercihleri için yaptığı açık artırmanın yeni sonuçlarını açıkladı. Google'ın Avrupa'daki tüketiciler için yaptığı açık artırma, Android ekosistemindeki bir kullanıcının yeni bir cihaz kurulumu yaparken hangi arama motorlarını seçebileceğinin belirlenmesini sağlıyor.
Google, bu uygulamayı geçen yıl rekabeti engellediği gerekçesiyle başlattı. Daha önce kullanıcılar, Android cihaz kurulumu yaparken herhangi bir arama motorunu kullanmayı tercih edemiyor, sadece Google'ı kullanmak durumunda kalıyorlardı. İşte bu rekabet karşıtı durum, 4.34 milyar euroluk cezayla Google'ın başına bela olmuştu. Hal böyle olunca da Google, asıl kazananın kendisi olduğu bu tür bir açık artırma uygulaması başlattı.
Google tarafından hazırlanan bir blog gönderisiyle açıklanan açık artırma sonuçları, 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Yani Avrupa'daki kullanıcılar, ekim ayı itibarıyla yıl sonuna dek az sonra sizlerle paylaşacağımız arama motorlarını, cihaz kurulumu sırasında tercih edebilecekler. Ancak bu durum Türkiye'de geçerli değil.
Google'ın açıklamalarına göre Avrupa'daki kullanıcılar, yeni cihaz kurulumu yaparken Google dahil 4 arama motorundan biri için tercih edebilecekler. Üstelik bu arama motoru tercihi, sonradan da değiştirilebilecek.
Google, yıl sonuna kadar bu arama motorlarından birinin kurulum sırasında tercih edilmesine izin verecek:
Avusturya: Bing, info.com, PrivacyWall
Belçika: Bing, info.com, PrivacyWall
Bulgaristan: DuckDuckGo, GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex
Hırvatistan: DuckDuckGo, GMX, info.com
Çek Cumhuriyeti: info.com, PrivacyWall, Seznam.cz
Danimarka: Bing, info.com, PrivacyWall
Estonya: GMX, info.com, Yandex
Finlandiya: Bing, info.com, PrivacyWall
Fransa: Bing, info.com, PrivacyWall
Almanya: Bing, info.com, PrivacyWall
Yunanistan: GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex
Macaristan: GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex
İzlanda: DuckDuckGo, GMX, info.com
İrlanda: Bing, info.com, PrivacyWall
İtalya: Bing, info.com, PrivacyWall
Letonya: info.com, PrivacyWall, Yandex
Lihtenştayn: DuckDuckGo, GMX, info.com
Litvanya: GMX, info.com, PrivacyWall
Lüksemburg: GMX, info.com, Qwant
Malta: GMX, info.com, PrivacyWall
Hollanda: Bing, info.com, PrivacyWall
Norveç: Bing, info.com, PrivacyWall
Polonya: GMX, info.com, PrivacyWall
Portekiz: GMX, info.com, Yandex
Romanya: GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex
Slovakya: GMX, info.com, Seznam.cz
Slovenya: Ecosia, GMX, info.com
İspanya: Bing, info.com, PrivacyWall
İsveç: Bing, info.com, PrivacyWall
Birleşik Krallık: Bing, info.com, PrivacyWall
Kaynak: Webtekno.com
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