Google açıkladı: Android cihazlarda hangi arama motorları tercih edilebilecek?

29 Eylül 2020 Salı, 16:47

Google, geçen yıl sonu itibarıyla başlattığı arama motoru tercihleri için yaptığı açık artırmanın yeni sonuçlarını açıkladı. Google'ın Avrupa'daki tüketiciler için yaptığı açık artırma, Android ekosistemindeki bir kullanıcının yeni bir cihaz kurulumu yaparken hangi arama motorlarını seçebileceğinin belirlenmesini sağlıyor.

Google, bu uygulamayı geçen yıl rekabeti engellediği gerekçesiyle başlattı. Daha önce kullanıcılar, Android cihaz kurulumu yaparken herhangi bir arama motorunu kullanmayı tercih edemiyor, sadece Google'ı kullanmak durumunda kalıyorlardı. İşte bu rekabet karşıtı durum, 4.34 milyar euroluk cezayla Google'ın başına bela olmuştu. Hal böyle olunca da Google, asıl kazananın kendisi olduğu bu tür bir açık artırma uygulaması başlattı.

Google tarafından hazırlanan bir blog gönderisiyle açıklanan açık artırma sonuçları, 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Yani Avrupa'daki kullanıcılar, ekim ayı itibarıyla yıl sonuna dek az sonra sizlerle paylaşacağımız arama motorlarını, cihaz kurulumu sırasında tercih edebilecekler. Ancak bu durum Türkiye'de geçerli değil.

Google'ın açıklamalarına göre Avrupa'daki kullanıcılar, yeni cihaz kurulumu yaparken Google dahil 4 arama motorundan biri için tercih edebilecekler. Üstelik bu arama motoru tercihi, sonradan da değiştirilebilecek.

Google, yıl sonuna kadar bu arama motorlarından birinin kurulum sırasında tercih edilmesine izin verecek:

Avusturya: Bing, info.com, PrivacyWall

Belçika: Bing, info.com, PrivacyWall

Bulgaristan: DuckDuckGo, GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Hırvatistan: DuckDuckGo, GMX, info.com

Çek Cumhuriyeti: info.com, PrivacyWall, Seznam.cz

Danimarka: Bing, info.com, PrivacyWall

Estonya: GMX, info.com, Yandex

Finlandiya: Bing, info.com, PrivacyWall

Fransa: Bing, info.com, PrivacyWall

Almanya: Bing, info.com, PrivacyWall

Yunanistan: GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Macaristan: GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

İzlanda: DuckDuckGo, GMX, info.com

İrlanda: Bing, info.com, PrivacyWall

İtalya: Bing, info.com, PrivacyWall

Letonya: info.com, PrivacyWall, Yandex

Lihtenştayn: DuckDuckGo, GMX, info.com

Litvanya: GMX, info.com, PrivacyWall

Lüksemburg: GMX, info.com, Qwant

Malta: GMX, info.com, PrivacyWall

Hollanda: Bing, info.com, PrivacyWall

Norveç: Bing, info.com, PrivacyWall

Polonya: GMX, info.com, PrivacyWall

Portekiz: GMX, info.com, Yandex

Romanya: GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Slovakya: GMX, info.com, Seznam.cz

Slovenya: Ecosia, GMX, info.com

İspanya: Bing, info.com, PrivacyWall

İsveç: Bing, info.com, PrivacyWall

Birleşik Krallık: Bing, info.com, PrivacyWall





Kaynak: Webtekno.com