Google Çin'den çekildi! Isolated Region bulut projesi kapatıldı
Google, Çin'de bulut hizmetleri sunma planı olmadığını söyleyerek Çin'den çekildiğini açıkladı.
Google dün yaptığı açıklamada, "Isolated Region" adlı bulut projesini kapattığını ve Çin'de bulut platformunu sunmayacağını belirtti.
ISOLATED REGİON PROJESİ RAFA KALDIRILDI
Bloomberg News'in haberine göre, iki Google çalışanından alınan bilgilere göre Google, Mayıs ayında kısmen jeopolitik gerilimler ve salgın nedeniyle Çin'deki ve diğer siyasi açıdan hassas ülkelerde projeyi rafa kaldırdı.
GOOGLE ÇİN'DE BULUT PLATFORMU HİZMETİ SUNMAYACAK
Ancak arama motoru devi, projenin kapatılmasının bu iki nedenden dolayı olmadığını, ancak Çin'de bulut platformu hizmetleri sunmayacağını belirtti.
Bir şirket sözcüsü, "Isolated Region" projesinin, bulut teknolojisinin benimsenmesiyle ilgili gereksinimleri ele almak için şirket tarafından denene yollardan sadece biri olduğunu söyledi.
Proje, dünya çapındaki müşterilere ve kamu kurumlarına bulut hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: CHIP Online
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