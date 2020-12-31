Google Fotoğraflar'a yeni özellik
Google Fotoğraflar'ın Hikayeler benzeri "Anılar" özelliğine "Yıllık Özet" derlemesi geldi. Tüm kullanıcılar için yayınlanan özellik, güncelleme henüz tüm cihazlara ulaşamadığı bazı kullanıcılar tarafından kullanılamıyor.
Google, bulut tabanlı fotoğraf yedekleme ve düzenleme servisi Fotoğraflar için "Year in Review" (Yıllık İnceleme) adında yeni bir özellik yayınladı. Webtekno'da yer alan habere göre, söz konusu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcılara 2020 yılının bir özetini sunacak.
Google, "Anılar" bölümünde halihazırda yıllara göre “x yıl önce bu hafta” ya da x yıl önce bugün” gibi otomatik derlemeler zaten sunuyor. Google Fotoğrafların hem Android hem de iOS sürümünde yayınlanan Yıllık İnceleme ise son 12 ayda önce çıkan fotoğraf ve videoların bir özetini oluşturuyor.
Yıllık İnceleme’nin içeriği farklı olsa da kullanımının standart "Anılar" ile bir farkı bulunmuyor. Fotoğrafların üzerinde çekildiği tarih bulunuyor, sağ alttaki üç nokta (seçenekler) butonuna tıklayarak “Bugüne ait tüm fotoğrafları göster” seçeneğine ulaşabiliyorsunuz, yıldız simgesine dokunarak fotoğrafı favorilere ekleyebiliyorsunuz ve paylama simgesine dokunarak diğer sosyal medya platformlarında paylaşabiliyorsunuz.
Google, Yıllık İnceleme özelliğini tüm kullanıcılar için yayınlamış olsa da güncelleme kademeli olarak yayınlandığından özellik henüz herkese ulaşmış değil. Kullanıcılar, kullandıkları akıllı telefonun uygulama mağazasına giderek Fotoğraflar uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edebilir, uygulamayı güncelledikten sonra Fotoğraflar uygulamasını açarak “Anılar” bölümünün başında "Yıllık İnceleme" derlemesini görebilirler. Güncellemenin henüz tüm cihazlara ulaşmadığını bir kez daha hatırlatalım.
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