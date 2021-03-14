Google, gizlilik ihlali nedeniyle yargılanacak
Google, kullanıcılarını gizli sekmede de izlemeyi sürdürdüğü için geçtiğimiz yaz bir dava ile karşı karşıya gelmişti. Davaya itiraz eden ve düşmesini isteyen Google'ın isteği kabul olmadı. Şirket, kullanıcılarını gizli sekmede de takip ettiği için yargılanacak.
Google, geçtiğimiz yaz haziran ayında ABD'de büyük bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. Kullanıcıları gizli sekmedeyken takip edip veri toplamaya devam ettiği gerekçesiyle açılan davada şirket, kullanıcıları yanıltmakla ve verileri gizli bir şekilde toplayarak yasaları ihlal etmekle suçlanıyordu. Bu suçlamayla beraber Google, durumdan etkilenen milyonlarca kullanıcıya yönelik zarar için 5 milyar dolarlık bir tazminat davası ile karşı karşıya kalmıştı.
Ancak Google, bu davanın gerekçesini kabul etmedi ve Google sözcüsü Jose Castenda konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''Chrome'daki gizli sekme, size etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir.'' ifadelerini kullandı. Ardından Google, davanın düşmesini istedi.
Mahkeme Google'ın isteğini kabul etmedi:
Webtekno'nun aktardığına göre, Google'ın bu isteğini kabul etmedi. Bu durumda Google, kullanıcıları gizli sekmede takip edip veri topladığı için 5 milyar dolarlık bir tazminat davasında yargılanacak. Google'ın yaptığı açıklamada verdiği bilgiler doğru olsa da nihayetinde kullanıcıları yanılttığı ve tam olarak hangi verileri toplayıp toplamadığına yönelik yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle haksız bulunabilir.
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